Панков попросил подрядчиков ускорить ремонт тротуаров в Пугачеве

В Пугачеве Саратовской области депутат Государственной думы России Николай Панков проверил, как ведутся работы по ремонту тротуаров.

Ситуация вызвала недоумение депутата — подрядная организация начала работу сразу на нескольких адресах одновременно, поэтому во многих местах тротуары оказались разрыты, и людям трудно передвигаться.

- Не надо сразу весь участок разрывать. Бывает, что подрядчики сразу полностью вскрывают, так ему удобнее. А потом начинаются дожди и асфальт не кладут, потому что щебень не высох. Люди без дорог в это время живут, — отметил Николай Панков.

Он попросил представителя подрядной организации как можно скорее, пока погода благоприятная, завершить работы.

При этом Николай Панков отметил, что общественный совет слабо контролирует ход работ, поэтому власть должна этим заниматься.

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