Юлия Литневская поздравила многодетную семью с рождением пятого ребенка

Депутат регионального парламента Юлия Литневская (фракция «Единая Россия») совместно с благотворительным фондом «Столица милосердия» вручила многодетной семье из Заводского района Саратова, у которой родился пятый ребенок, все необходимое: от памперсов до чепчиков, игрушек-погремушек, средств гигиены для новорожденных, а также подарки другим малышам большого семейства.

- Искренние поздравления многодетной маме от меня и от всех добрых людей, которых объединяет фонд «Столица Милосердия» с прибавлением в семействе! Илкана — настоящая отличница, подарившая своему супругу пятого ребенка, а нашему округу — новую жительницу! Безусловно, для каждой семьи рождение ребенка — это настоящее счастье и ни с чем не сравнимое событие.

Поддержка семей с детьми — основной вектор социальной политики. В послании Федеральному собранию Президент поручил до 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми. Базовая задача для развития каждого региона и страны в целом — это забота о семьях, материнстве и детстве.

В Саратовской области при поддержке нашего земляка, спикера Государственной думы Вячеслава Володина ведется большая работа по этим направлениям. Задачей депутатов всех уровней является и адресная помощь многодетным семьям, — отметила Юлия Литневская.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.