В Саратове женщина попала под поезд на 3-й Дачной

ЧП случилось на 3-й Дачной Фото: Саратовская областная служба спасения

В районе 3-й Дачной в Саратове 60-летняя женщина попала под товарный поезд.

- Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали, — сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения.

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии Фото: Саратовская областная служба спасения

На месте работают областные и городские спасатели, медики скорой помощи и полицейские.

В Приволжском ЛУ МВД на транспорте сообщили, что ЧП случилось в 08:30. В настоящее время сотрудниками транспортной полиции и Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации устанавливаются все обстоятельства, при которых женщина получила травмы.

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