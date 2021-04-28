График работы почты на майские праздники в Саратовской области

На время майских праздников меняется режим работы почтовых отделений в Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФССП, выходными днями станут 1, 9 и 11 мая.

На час раньше закроются отделения 30 апреля и 8 мая.

Обычный режим установлен 2, 4, 5, 6, 7 мая, 3 мая — почтовые отделения будут работать по графику субботы, а 10 мая — воскресенья.

- Пенсии и пособия в праздничные дни будут доставляться по расписанию, согласованному с региональным отделением Пенсионного фонда РФ, — сообщили в ведомстве.

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