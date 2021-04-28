График работы МФЦ на майские праздники в Саратове: как будут работать центры «Мои Документы» с 1 по 11 мая 2021 года

Опубликован график работы центров «Мои Документы» в Саратовской области в майские праздники.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве экономического развития региона, 30 апреля режим работы МФЦ будет сокращен на час, не будет приема заявлений и документов.

С 1 по 11 мая во всех центрах «Мои Документы» — выходные.

А уже 12 мая они возобновляют свою работу.

Подробнее информацию можно узнать в Единой справочной службе: 8 (8452) 65-39-69.

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