Жительнице Саратовской области не дали путевку в санаторий из-за ее возраста

В Саратовской области за апрель в Центр управления регионом поступило 99 жалоб по теме социального обслуживания и защиты населения.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ЦУРа, в соцсетях жительница Хвалынского района рассказала, что ее бабушке не дали путевку в санаторий по состоянию здоровья. Работники социальной службы аргументировали отказ возрастом женщины — ей 93 года.

В министерстве труда и социальной защиты региона отреагировали на жалобу, оказалось, что ограничений по возрасту нет. При наличии медицинских показаний на получение реабилитационных услуг в оздоровительных учреждениях граждане обеспечиваются путевками по очереди.

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