Панков обсудит с жителями Пугачева ремонт тротуаров и строительство ФОКа

Депутат Государственной думы Николай Панков отправился в Пугачев.

В своем телеграм-канале «Пара слов», вместе с жителями он намерен осмотреть ход работ по ремонту тротуаров.

- Погода позволяет подрядчикам выходить на участки и работать. В этом году будут отремонтированы 11 тротуаров в городе. За качеством будем следить вместе с общественным советом. Скажу, наша задача — обеспечить подходы ко всем учреждениям соцсферы в городе, — отметил депутат.

Также запланирована встреча для обсуждения хода строительства нового ФОКа открытого типа у школы №13.

- Местной власти нельзя затягивать сроки строительства площадки для установки спортивного оборудования. Напомню, оно поступит за счет федеральных средств, — написал Панков.

В графике рабочего визита депутата Госдумы также посещение семей, где воспитываются особенные дети.

- В рамках акции «Единой России» передам школьникам планшеты для учебы, — написал Панков.

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