Еще 135 жителей Саратовской области заразились коронавирусом

В Саратовской области на 28 апреля зарегистрировано 58 746 зараженных. За сутки выявлено 135 случаев.

Выздоровели с начала эпидемии 53 299 человек, за сутки — 128.

Больше всего новых случаев в Саратове — 57, Энгельсском районе — 16, Балаковском — 15.

Из числа заболевших у 67 пациентов выявлена пневмония.

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