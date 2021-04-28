Еще 135 жителей Саратовской области заразились коронавирусом

В Саратовской области на 28 апреля зарегистрировано 58 746 зараженных. За сутки выявлено 135 случаев.
Выздоровели с начала эпидемии 53 299 человек, за сутки — 128.
Больше всего новых случаев в Саратове — 57, Энгельсском районе — 16, Балаковском — 15.
Из числа заболевших у 67 пациентов выявлена пневмония.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.