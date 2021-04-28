В Озинках собака стала причиной карантина

В Озинках и трех поселках — Известковый завод, Непряхин и Столяры — объявили карантин по бешенству.

Соответствующее постановление подписал губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Оказалось, что труп бешеной собаки нашли у дома №61 по улице Колхозная. В связи с этим в неблагополучной зоне теперь проведут вакцинацию животных, а зараженных — убьют.

Напомним, карантин по бешенству также ввели в Вольске. А всего за 2021 год выявлено 47 очагов этого опасного заболевания.

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