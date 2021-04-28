В Саратове фонтан «Одуванчик» закроют в мае

В мае фонтан «Одуванчик» в Саратове закроют на реконструкцию.

Об этом в своем Instagram рассказал глава города Михаил Исаев.

- Подрядчику предстоит воссоздать исторический архитектурный облик объекта, который был проработан вместе с градозащитным сообществом. После реконструкции фонтан будет работать в нескольких режимах: динамический, светодинамический, статичный, — отметил мэр.

Жителям предлагается посмотреть, как будет выглядеть «Одуванчик» после реконструкции.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.