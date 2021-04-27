Нижний ярус набережной в Саратове затопило

В Саратове затопило нижний ярус набережной Космонавтов.

Видео «КП-Саратов» прислал очевидец.

На записи запечатлено, как Волга затопила нижний ярус, и вода подбирается к лестницам, ведущим наверх. При этом волны несут с собой мусор.

С чем связан такой прилив — не ясно.

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