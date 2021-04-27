Николай Панков помог талантливым детям Волжского района воплотить мечту в жизнь

Талантливые дети из Волжского района приняли участие в творческом вечере «Мир музыки и искусства», который предложил провести депутат Госдумы Николай Панков.

Идея возникла на встречах депутата с коллективами Детской школы искусств им. В.В. Ковалева и Детской музыкальной школы №19. Речь шла о том, что детям очень важно не только достичь высокого уровня мастерства, но и получить возможность показать свои достижения, выступая на творческих вечерах и концертах. К тому же сценический опыт поможет им не бояться большой аудитории.

Для творческого вечера в старинном здании ТЮЗ им. Ю.П. Киселева дети выбрали свои любимые произведения. Музыкальную школу №19 блестяще представили духовой оркестр «Менестрели», вокальный ансамбль «Лирика», квартет домр «Серпантин», оркестр гитаристов «Радуга». А также талантливые вокалисты – лауреаты международных конкурсов и фестивалей Давид Арсенян, Вероника Помошникова и Алиса Епифанова.

Также успешно выступили воспитанники Детской школы искусств им. В.В. Ковалева. В том числе, хореографический ансамбль «Арабеск», театральный коллектив «Сказочка», ансамбль «Пируэт», вокальный ансамбль «Fortunate» и фольклорный ансамбль «Пташечка». Участники концерта получили благодарственные письма и подарки, но главное для детей — это эмоции от выступления и успеха на сцене.

- У нас прекрасные, талантливые дети, и замечательные педагоги, которые помогают им найти свое призвание. Очень важно создать достойные условия для занятий творческих коллективов и кружков. Сегодня в Волжском районе Саратова, по сути, нет ни одного специально построенного здания для этих целей, а только приспособленные, где недостаточно помещений или они очень тесные. Поэтому с родителями и учителями решили поднять вопрос о строительстве современного учреждения, где будут просторные классы для занятий музыкой, хореографией, изобразительным искусством, залы для выставок и выступлений. Это поможет раскрыть творческий потенциал детей, воплотить их мечту в жизнь, — отметил Николай Панков.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.