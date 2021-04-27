В Синеньких нашли тело мертвого мужчины в заброшенном доме

Тело мужчины нашли в заброшенном доме
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Сегодня утром, 27 апреля, в селе Синенькие в Заводском районе Саратова нашли труп 43-летнего мужчины.
- Тело обнаружили в заброшенном доме на Советской улице. Организована доследственная проверка, — сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете области.
Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Устанавливается причина смерти мужчины, назначена судмедэкспертиза.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости