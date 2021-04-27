В Синеньких нашли тело мертвого мужчины в заброшенном доме

Тело мужчины нашли в заброшенном доме Фото: СУ СКР по Саратовской области

Сегодня утром, 27 апреля, в селе Синенькие в Заводском районе Саратова нашли труп 43-летнего мужчины.

- Тело обнаружили в заброшенном доме на Советской улице. Организована доследственная проверка, — сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете области.

Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины Фото: СУ СКР по Саратовской области

Устанавливается причина смерти мужчины, назначена судмедэкспертиза.

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