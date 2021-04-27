Дмитрий Олейник о фильме «Гибель империи»: Это хороший урок нынешним поколениям

Телеканал «Россия 24» завершил показ 18-серийного документального фильма «Гибель империи. Российский урок», посвященного Февральской революции 1917 года. Автором проекта является глава Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), который рассказал не только о революции, но и событиях, которые ей предшествовали.

Саратовский политолог, главный редактор сайта «Глас народа» Дмитрий Олейник увидел аналогии в событиях 100-летней истории России с сегодняшним днем.

- Митрополит Тихон в своем цикле документальных фильмов «Гибель империи. Российский урок» подробно проанализировал события начала ХХ века. Автор задался вопросом, как страна, показывающая достаточно высокие экономические показатели на начало 1917 года, оказалась по ходу Первой мировой войны в положении проигрывающей стороны. Несомненно, рост политического недовольства и в конечном итоге революция стали фактически ударом в спину нашей воюющей стране.

По мнению историков, большую роль в трагедии 1917 года могли сыграть и наши так называемые союзники — Великобритания и Франция, которые фактически покровительствовали части революционно настроенных элит и потакали заговорщикам. К примеру, британская делегация во главе с лордом Милнером и вовсе ставила императору в преддверии революции ультиматум, в котором требовали по сути изменения действующего государственного строя в России как морально устаревшего по меркам западных государств. Продвижение концепции «ответственного» перед Думой правительства существенно ослабляло Российскую империю изнутри, усиливая в период военных действий и без того сильные разногласия в обществе.

Нельзя не учитывать и умелые действия вражеской немецкой разведки по внедрению своих агентов, в том числе в руководство партии РСДРП(б), без чего капитуляция и позорный брестский мир были бы невозможны.

Полагаю, что это хороший урок нынешним поколениям. Как бы сладко не пели наши партнеры за рубежом, все они имеют собственные интересы и, в первую очередь, отстаивали и будут отстаивать именно их. Россия у нас одна и сегодня наше дело — беречь ее и передать потомкам. В том числе и для того, чтобы они, по прошествии времени, могли дать объективную оценку происходящему сегодня.

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