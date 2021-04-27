В Ершовском районе водитель «Гранты» погиб на месте ДТП

Авария в Ершовском районе Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Ершовском районе Саратовской области сегодня, 27 апреля, случилась смертельная авария.

- Она произошла в 16:20 на 3-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград — Ершов — Озинки — граница Казахстана, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

«Гранта» съехала с дороги и опрокинулась. 62-летний водитель погиб на месте. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.

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