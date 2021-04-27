Программа мероприятий на День Победы 9 мая 2021 года в Саратове

В Саратовской области запланировано более 500 мероприятий в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщил министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин на прошедшем под председательством губернатора Валерия Радаева заседании Саратовского областного организационного комитета «Победа» мероприятия будут проходить как в онлайн, так и в офлайн-режиме.

Пройдет виртуальное шествие «Бессмертного полка», парады у домов ветеранов, высадка растений у их домов, благоустройство территорий, акции «Поём двором», «Окна Победы», «Георгиевская ленточка», международная акция «Сад памяти».

Также в честь Дня Победы пройдут спортивные соревнования, автопробеги с возложением цветов к памятникам воинской славы, фестивали военной песни, литературные чтения, выставки книг и художественных работ.

Кроме того, в преддверии 9 Мая пройдет капремонт 12 мемориальных объектов в восьми районах области и открытие 11 мемориальных объектов. Косметический ремонт проведут на 580 объектах, благоустроят 560 воинских захоронений.

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