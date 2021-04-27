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Общество27 апреля 2021 17:01

Перед Дворцом водных видов спорта в Саратове начала проваливаться плитка

Разрушение заметили местные жители
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Плитка перед Дворцом водных видов спорта начала проваливаться. Фото группы "Солнечный Саратов"

Плитка перед Дворцом водных видов спорта начала проваливаться. Фото группы "Солнечный Саратов"

Жители Саратова заметили разрушение тротуарного покрытия у Дворца водных видов спорта.

Пост об этом появился в группе «Солнечный Саратов» 27 апреля.

- Площадка около Дворца водных видов спорта уже начинает потихоньку «плыть», – сообщил анонимный автор поста.

На представленных фото видно, что земля вместе с плиткой начала проседать.

Фото группы "Солнечный Саратов"

Напомним, Дворец водных видов спорта был открыт 16 февраля.

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