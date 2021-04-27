Роспотребнадзор просит увеличить число автобусов к кладбищам на Пасху и Радоницу в Саратове

Саратовский Роспотребнадзор заявил о необходимости продления режима самоизоляции для пожилых жителей области. По словам начальника Центрального территориального отдела ведомства Ирины Мясниковой, это мотивированно высокой долей лиц старше 60 лет в структуре зараженных.

На заседании координационного совета она отметила также, что на майские праздники следует усилить контрольные мероприятия в общественном транспорте и магазинах. Где ожидается. В том числе, масочного режима, социального дистанцирования, дезинфекции.

В связи с приближающимися религиозными праздниками – Пасхой и Радоницей – сотрудники Роспотребнадзора предполагают ажиотаж в общественном транспорте. Поэтому Ирина Мясникова предложила увеличить число единиц подвижного состава по тем маршрутам, которые ходят к храмам и кладбищам, чтобы пассажиры смогли соблюдать дистанцию.

Также жителям рекомендовано не выезжать за территорию Саратовской области и за границу.

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