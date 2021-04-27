Радаев о майских праздниках: Никаких шествий не предусмотрено

На майские праздники не запланировано шествий Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил, что во время майских праздников недопустимы массовые мероприятия.

- Впереди – декада майских выходных. Нерабочие дни объявлены Президентом с целью стабилизировать обстановку. Рекомендации Роспотребнадзора сводятся к необходимости сократить перемещения граждан и контакты. Соответствующую просветительскую работу нужно вести. В формате ограничений пройдет и празднование Дня Победы. Никаких массовых мероприятий, шествий, акций не предусмотрено. Торжества по большей части переходят в онлайн-режим. Создание любых рисков для ветеранов и их семей – недопустимо.

Система здравоохранения в праздники должна функционировать в штатном режиме, – заявил Радаев.

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