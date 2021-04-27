Красный Октябрь, Сокол и Михайловка могут стать частью Саратова

Фото пресс-службы администрации Саратова

Сегодня, 27 апреля, в администрации Саратова было подписано соглашение о присоединении к городу Краснооктябрьского, Соколовского и Михайловского округов, которые сейчас входят в состав Саратовского района.

По словам главы Саратова Михаила Исаева, развитие в целом позволит улучшить качество жизни населения уже в текущем году. Пройдут встречи с жителями, депутатами и другими. И. о. главы Саратовского района Андрей Шеметов подчеркнул, что подписание соглашения закрепляются гарантии социальных и экономических положений развития этих территорий.

Напомним, ранее к Саратову присоединились Красный Текстильщик, Багаевка, Рыбушка и Синенькие.

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