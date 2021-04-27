В центре Саратова горит дом с пекарней на первом этаже

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В центре Саратова сегодня днем, 27 апреля, загорелся дом на Зарубина, 97.

- Вызов поступил в 15:34. На место выехали семь расчетов, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МЧС.

В доме произошел пожар на втором этаже, горит также кровля.

Пострадавших нет. На первом этаже здания находится пекарня.

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