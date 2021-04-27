Стало известна программа «Принца цирка» в Саратове

Саратовский цирк Фото: Ольга Симонова

3 июля в Саратовском цирке запланировано первое в 2021 году представление.

Директор цирка Татьяна Гаранина рассказала, что ждет зрителей.

Гастрольный сезон в Саратова откроется шоу «Принц цирка». Это «синтез невероятных декорация и захватывающих номеров» - обещают организаторы.

В программе: гимнаст на мачте, акробаты на велобайках, жонглеры, эквилибристы, перши, антиподистка с зонтиками

- Кульминацией «Бала принцев» станет захватывающий зрелищный номер с африканскими львами обладателя серебряного клоуна Международного циркового фестиваля в Монте-Карло, Заслуженного артиста Украины Владислава Гончарова, – сообщили организаторы.

По словам Татьяны Гараниной, продажа билетов начнется в первой декаде июня. Если желающих попасть на первое представление окажется слишком много, то будет назначен дополнительный день для выступления.

Программа будет длиться два месяца, потом будет сделан перерыв.

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