Стало известна программа «Принца цирка» в Саратове

Саратовский цирк
Фото: Ольга Симонова
3 июля в Саратовском цирке запланировано первое в 2021 году представление.
Директор цирка Татьяна Гаранина рассказала, что ждет зрителей.
Гастрольный сезон в Саратова откроется шоу «Принц цирка». Это «синтез невероятных декорация и захватывающих номеров» - обещают организаторы.
В программе: гимнаст на мачте, акробаты на велобайках, жонглеры, эквилибристы, перши, антиподистка с зонтиками
- Кульминацией «Бала принцев» станет захватывающий зрелищный номер с африканскими львами обладателя серебряного клоуна Международного циркового фестиваля в Монте-Карло, Заслуженного артиста Украины Владислава Гончарова, – сообщили организаторы.
По словам Татьяны Гараниной, продажа билетов начнется в первой декаде июня. Если желающих попасть на первое представление окажется слишком много, то будет назначен дополнительный день для выступления.
Программа будет длиться два месяца, потом будет сделан перерыв.
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