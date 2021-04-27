График работы ЗАГСов в Саратовской области: как будут работать ЗАГСы с 1 по 10 мая 2021 года

Дворец бракосочетаний в Саратове Фото: Ольга Симонова

Управление по делам ЗАГС правительства Саратовской области рассказало, как будут работать отделы в период майских праздников с 1 по 10 мая.

Так, в пятницу, 30 апреля, рабочий день будет сокращен на час. С 1 по 3 мая все ЗАГСы облоасти будут закрыты.

С 4 по 7 мая президент подписал указ о нерабочих днях, но для обеспечения граждан услугой по госрегистрации актов гражданского состояния 5 мая ЗАГСы будут открыты.

4, 7 и 12 мая жители Саратова смогут обратиться по вопросам регистрации смерти в специализированный отдел областного центра.

В субботы ЗАГСы тоже откроются, но с сокращением рабочего времени на час.

А 8–12 мая территориальные отделы будут закрыты.

- Обращаю внимание наших молодоженов, что все регистрации брака, запланированные в период нерабочих дней, будут проведены в назначенные даты, — подчеркнула начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.

В привычном режиме отделы начнут работать 13 мая.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.