Депутат Андрей Воробьев о школе в Ртищеве: Есть вопросы к состоянию территории, будем искать возможность решить проблему

Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев («Единая Россия») побывал с рабочим визитом в Ртищеве. Парламентарий посетил школу №4. Вместе с главой района и директором народный избранник осмотрел здание и оценил его состояние.

- Сейчас есть вопросы к состоянию территории у школы. Будем искать возможность решить проблему. Также рассмотрим возможность установки там хорошей спортивной площадки, – пообещал Воробьев.

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