Саратовский цирк устроит представление 3 июля

В цирке Саратова продолжаются работы Фото: Дарья Вострикова

Первое представление в Саратовском цирке в 2021 году дадут 3 июля.

Об этом на пресс-конференции сегодня, 27 апреля, рассказали директор учреждения Татьяна Гаранина и инспектор манежа ФКП «Росгосцирк» Валерий Кожевников.

Все технические работы в цирке были завершены еще в конце декабря прошлого года, но были приняты новые нормативы и поэтому подрядчикам пришлось задержаться на объекте. Ежедневно там трудятся 25-30 человек, чтобы успеть все доделать к 1 июня.

- 1 июня подрядчики выходят из цирка, дальше его представители переезжают в обновленное здание, сейчас они живут в гостинице. 18-19 июня заезжает монтажная группа первого спектакля, 25-26 заезжает вся группа, а 3 июля будет первый спектакль, – сообщила Татьяна Гаранина.

Она также пояснила, что цирк выкрашен в серый цвет, чтобы соответствовать историческому облику 1963 года, так как это памятник культуры.

Журналистам рассказали, когда состоится цирковое представление Фото: Дарья Вострикова

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