Работники Саратовского НПЗ рассказали о трудовом подвиге нефтепереработчиков в годы войны

Интеллектуальная игра, посвященная истории Саратовского нефтеперерабатывающего завода (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») и его работе в годы Великой Отечественной войны, прошла в центре адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды».

Участие в ней вместе с людьми с ограниченными возможностями здоровья приняли ученики 10 «Б» «Роснефть-класса» средней школы №6 г. Саратова. В течение нескольких раундов собравшиеся отвечали на вопросы по истории Саратовского НПЗ. Игра прошла очень оживленно. Участники продемонстрировали эрудицию, умение креативно мыслить, работать в команде, а также глубокие знания о вкладе Саратовского НПЗ в Великую Победу. Например, в 1942-1943 годах предприятие было практически уничтожено бомбардировками вражеской авиации, но усилиями работников восстановлено очень быстро. Произведенное на НПЗ топливо отправлялось для заправки военной техники под Сталинградом и на Курской дуге. За свой подвиг коллектив предприятия награжден орденом Отечественной войны I степени, ему на вечное хранение передано Знамя Государственного комитета обороны.

Такие мероприятия Саратовского НПЗ совместно с центром «Парус надежды» проходят уже не в первый раз. В 2019 году состоялась интеллектуальная игра, в 2020 – были организованы экскурсия в Комнату Трудовой и Боевой Славы предприятия и шахматный турнир в режиме онлайн.

После подведения итогов представители предприятия вручили знатокам полезные подарки с корпоративной символикой. В дальнейшем совместные мероприятия Саратовского НПЗ и Центра «Парус надежды» будут продолжаться.

- От всей нашей команды могу сказать, что игра замечательная, нам очень понравилась. Мы не только закрепили свои знания о Саратовском НПЗ, полученные ранее, но и получили много новой информации о его истории и современности, что пригодится нам в дальнейшей учебе – сказал ученик «Роснефть-класса» школы №6 Егор Рябинин.

Справка:

В рамках корпоративной благотворительной программы Саратовский НПЗ оказывает помощь учреждениям, объединяющим людей с ограниченными возможностями здоровья, организует с ними совместные мероприятия. Социальная адаптация людей с ОВЗ, вовлечение их в культурно-познавательные и спортивные активности – одно из важных направлений социальной политики предприятия.

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