В Саратовской области в среду не потеплеет

В Саратовской области сегодня, 28 апреля, ожидается погода с переменной облачностью и туманами утром.

- Днем местами пройдет кратковременный дождь, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Порывы ветра могут достигнуть 15/с. А температура не поднимется выше 10–15 градусов тепла.

В 2020 году 28 апреля также была ветреная и дождливая погода.

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