Саратовская общественница Ольга Сокольская требует извинений от руководителя «Боевого братства» Сергея Авезниязова

21 апреля 2021 года в ряде СМИ вышел материал с критическими комментариями Сергея Авезниязова, руководителя регионального отделения «Боевого братства», члена городской и областной Общественных палат по итогам общественных слушаний по благоустройству набережной Космонавтов, которые состоялись 20 апреля.

В материале, опубликованном на официальном сайте администрации города, Сергей Авезниязов подверг сомнению компетентность трех саратовских общественниц: Ольги Сокольской, Натальи Бочкаревой и Ольги Пицуновой.

- Данный материал своими огульными обвинениями порочит честь и достоинство названных специалистов, а также, подрывает их репутацию, – заявила в комментарии «КП-Саратов» Ольга Сокольская, ссылаясь на Федеральный закон от 28.07.2012 №141-ФЗ.

Она отметила, что Сергей Авезниязов не присутствовал на указанных слушаниях, поэтому не может судить о происходивших на них.

- О каких заявлениях со стороны меня и Наталии Бочкаревой он пишет? На общественных слушаниях, на страницах СМИ и на наших личных страницах в соцсетях были лишь опасения по поводу некорректного проекта без надлежащей исследовательской части и даны конкретные предложения, как ситуацию можно исправить. Тем не менее г-н Авезниязов пишет, что: их «…заявления не выдерживают никакой критики. Они представляются архитекторами, но мало того, что не могут предъявить фактические результаты своей работы, в каких проектах участвовали и что именно создали, так своими действиями словно бы стремятся сознательно сорвать реконструкцию набережной», — процитировала слова Авезниязова Ольга Сокольская.

По ее словам, Сергей Авезниязов не архитектор, строитель или эколог. А названые им общественницы как раз «являются специалистами в названых сферах деятельности, проработавшие в крупных проектных и научных институтах страны не один год».

Ольга Сокольская напомнила, что о достижениях, научных проектах и наградах ее, Натальи Бочкаревой и Ольги Пицуновой можно легко узнать из открытых официальных источников.

- Мы — профессионалы своего дела и отвечаем за свои слова, как специалисты в сферах своей деятельности, — подчеркнула она.

Кроме того, ее возмутил призыв оппонента к жителям Саратова не прислушиваться к мнению общественниц и предположение, что у них имеются «политические покровители».

- Это уже является правонарушением, так как идет призыв к общественности и оскорбление личностей словами «непрофессиональные кликуши» в письменной форме. О каких это «политических покровителях» идет речь в клеветнических действиях Сергея Климентьевича? Общественные обсуждения реконструкции и благоустройства Набережной Космонавтов вне политики и смешивать с ней не достойно воинского звания, — заявила Сокольская.

Она считает, что Сергей Авезниязов должен принести публичные извинения перед представителями общественности.

- В противном случае, дела о правонарушениях по частям 2-5 статьи 128.1 УК РФ – дела публичного обвинения, могут оказаться в прокуратуре, – заявила она.

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