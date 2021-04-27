Огонь не коснулся погибшего на пожаре мужчину в Саратовской области

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Новоузенском районе сегодня ночью, 27 апреля, на пожаре погиб 62-летний мужчина.

Следователи организовали доследственную проверку по этому поводу.

- По предварительным данным, жители поселка Основной заметили пожар в одном из частных домов на Восточной улице около четырех часов утра. Прибывшие огнеборцы потушили его и нашли тело хозяина. На нем не было следов термического воздействия, — сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете Саратовской области.

Предполагается, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить точную причину смерти мужчины.

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