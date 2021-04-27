Вячеслав Володин нашел 72 миллиона рублей на финансирование колледжей и техникумов в Саратовской области

Вячеслав Володин, председатель Государственной думы России, нашел средства на финансирование текущего содержания колледжей и техникумов Саратовской области.

- За счет привлеченных источников мы в ближайшие буквально несколько недель должны получить средства на область в размере 72 млн. Если быть точным, средства ожидаются в середине мая на эти цели, что позволит так же, как по школам и садикам в объеме двух тыс. рублей обеспечить финансирование на каждого учащегося средне-профессионального образовательного учреждения, – сообщил Вячеслав Володин.

Он отметил, что финансирование должна была выделить Саратовская область, но губернатор сообщил, что регион не может найти средства. Поэтому Вячеслав Володин взял решение проблемы на себя.

- Самое главное, деньги придут, и они позволят приобрести и моющие средства, и убирать территорию, и приобретать какие-то самые простые образовательные пособия. А вот что касается ремонта, капитального ремонта, приобретения мебели, компьютеров, должны быть областные программы. Поэтому, надеюсь, разгрузив область от текучки, средства будут найдены на ремонт, капитальный ремонт, – сказал спикер Госдумы.

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