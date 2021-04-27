В Саратовской области выявили 47 очагов бешенства

В Саратовской области в 2021 году выявили 47 очагов бешенства.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении ветеринарии, карантин за тот же период снят с 63 населенных пунктов с учетом выявленных в 2020 году.

Сейчас неблагополучными остаются 21 пункт в 18 муниципалитетах области.

Напомним, карантин по бешенству из-за павшей лисы объявлен и в Саратове. Он продлится до 6 июня.

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