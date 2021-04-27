За время карантина по бешенству в Саратове вакцинировали более 4 тысяч животных

В Саратове с начала введения карантина по бешенству, 6 апреля, привили более 4 тыс. домашних и сельскохозяйственных животных.

- Из них 1 509 собак, 971 кошка, 1 545 сельскохозяйственных животных, — рассказали «КП-Саратов» в Управлении ветеринарии по Саратовской области.

Вакцинацию проводят в передвижных пунктах и ветеринарных лечебницах на Огородной, Соколовой и Шехурдина.

Снять карантин в Саратове планируется к 6 июня.

Напомним, карантин на территории всего Саратова ввели из-за павшей в Ленинском районе лисы с бешенством.

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