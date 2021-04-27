Валерий Радаев поручил разобраться в инциденте в школе №9 Энгельса

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил разобраться в ситуации в школе №9 Энгельса.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, соответствующее поручение он дал заместителю председателя правительства Роману Грибову.

Напомним, в школе учеников, забывших смарт-карту, не пропускали через турникет без оплаты. Сумма составляла 100 рублей, что вызвало негодование родителей.

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