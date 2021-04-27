Дома в центре Саратова остались без горячей воды

До вечера жители домов в центре Саратова и ряде микрорайонов остались без горячей воды.

Как сообщает портал по вопросам качества горячего водоснабжения и отопления, это связано с проведением работ на теплосетях.

До 18 часов не будет горячей воды в домах по Московской, 55 и 64, Первомайской, 74, Радищева, 32, Соборной, 33 и 40. Также не придется насладиться благами цивилизации жителям домов на Политехнической, 31/41, Лунной, 29, 31 и 33 и Аэропорт, 1.

Сроки ремонтных работ могут быть сдвинуты, предупредили энергетики.

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