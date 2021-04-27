В Саратове горел подвал пятиэтажки

Вчера вечером, 26 апреля, три пожарных расчета выехали тушить подвал пятиэтажки в Ленинском районе Саратова.
- Сигнал о возгорании на проспекте 50 лет Октября поступил в 19:40, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области.
Площадь пожара составила 10 кв. м. Предполагается, что он начался из-за несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.