Балашовскую пенсионерку обманули мошенники на 100 тысяч рублей

В Балашовском районе Саратовской области обманули пенсионерку.

- Ей позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и рассказал, что на нее аферисты пытаются оформить кредит, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

Испуганная женщина перевела на указанные счета 100 тыс. рублей, чтобы сохранить их. Однако получилось наоборот — они достались мошенникам. А номер «сотрудника банка» с тех пор недоступен.

Потерпевшая пошла в полицию.

Граждан просят не переводить незнакомцам деньги, не сообщать пароли от карт, коды из СМС.

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