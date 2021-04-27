В Саратовской области половина летних лагерей получила санитарно-эпидемиологические заключения

Роман Бусаргин провел совещание по организации летнего детского отдыха

Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин провел совещание по летней оздоровительной кампании для детей.

Он напомнил, что ограничительные меры остаются в силе, поэтому лагеря могут быть наполнены не более чем на 75%. Это позволит отдохнуть 44 тыс. детей.

- Новые санитарные нормы требуют большей ответственности, но выполнимы. Отказ в открытии учреждений допустим в исключительных случаях по объективным причинам. Но не может быть связан с нежеланием брать на себя ответственность со стороны муниципалитета, — заявил председатель правительства.

Заявки в Роспотребнадзор подали уже 678 организаций, а разрешения получили 366 из них. Ведомство проводит внеплановые выезды в лагеря, чтобы оценить в том числе качество питания.

- Проверки будут тщательными, поскольку речь идет о самом ценном для нас — здоровье детей. В учреждениях регионального и муниципального уровня ведется активная подготовка к сезону. Поставлена задача — к 15 мая они должны быть готовы к проверкам, — отметил Бусаргин.

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