Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия27 апреля 2021 11:23

В центре Саратова горела двухкомнатная квартира

Пожар на Вавилова случился ранним утром
Ольга СимоноваОльга Симонова
КомментироватьОставить комментарий
Пожар в квартире на улице Вавилова

Пожар в квартире на улице Вавилова

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Саратове сегодня, 27 апреля, ранним утром произошел пожар в двухкомнатной квартире в девятиэтажном доме на улице Вавилова.

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

- Сигнал поступил в 05:08. На место выезжали три расчета. Площадь возгорания составила 5 кв. м, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области.

Предполагается, что пожар начался из-за неправильного использования электрооборудования.

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ЧП