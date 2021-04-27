В центре Саратова горела двухкомнатная квартира

Пожар в квартире на улице Вавилова Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Саратове сегодня, 27 апреля, ранним утром произошел пожар в двухкомнатной квартире в девятиэтажном доме на улице Вавилова.

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

- Сигнал поступил в 05:08. На место выезжали три расчета. Площадь возгорания составила 5 кв. м, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области.

Предполагается, что пожар начался из-за неправильного использования электрооборудования.

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

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