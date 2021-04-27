За благоустройство проголосовали более 6 тысяч жителей Саратовской области

Вчера, 26 апреля, стартовало голосование за отбор территорий и дизайн-проектов благоустройства, которые будут благоустроены в 2022 году по нацпроекту «Жилье и городская среда», инициированному президентом России Владимиром Путиным.
- На платформе Минстроя России za.gorodsreda.ru проголосовали почти полмиллиона человек по всей стране, из них 6 598 — жители Саратовской области, — рассказали «КП-Саратов» в региональном министерстве строительства и ЖКХ.
Проголосовать может любой гражданин старше 14 лет. Голосование за формирование комфортной городской продлится до 30 мая.
Как отметил министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачев, в проекте участвуют все районы региона. Саратовцы выбирали, за кого проголосовать, из 178 территорий — парков, скверов, площадей и т. д.
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