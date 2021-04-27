Миллиард рублей недополучает Саратовская агломерация из-за нежелания жителей тратить деньги

Саратовцы предпочитают копить, а не тратить деньги Фото: Евгения ГУСЕВА

На заседании Градостроительного совета при правительстве области было заявлено, что жители Саратовской агломерации тратят слишком мало денег.

По словам Марины Липецкой, директора Фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад», исследования показали, что агломерация недополучает порядка миллиарда рублей в год. Жители предпочитают сберегать эти деньги или тратить в других регионах.

- Во многом потому, что форматы потребления отстают от соседних городов, — считает она, назвав в качестве примеров Самару и Казань.

Отсутствие или нехватка современных инфраструктур потребления и рынка услуг приводит также к оттоку активного населения.

Еще одна проблема — основное потребление сконцентрировано в центре агломерации. А окраины не имеют развитого рынка услуг. Марина Липецкая считает, что необходимо создавать подцентры.

Она отметила, что «ковидный кризис» показал необходимость реорганизации таких сфер, как здравоохранение, образование, культура.

- Для этих направлений открывается окно возможностей. Здесь нужен новый взгляд изнутри Саратовской агломерации, — сказала Марина Липецкая.

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