С детей в Энгельсе требовали по 100 рублей за вход в школу без карты

Жительница Энгельса Наталия Бирюкова рассказала о самоуправстве в школе №9.

Инцидент произошел 14 апреля. По словам женщины, всех детей, у которых не было электронного пропуска «Кибер-карта», не пускали в школу и требовали по 100 рублей за отсутствие карты.

Как рассказала родительница в обращении на сайте комитета по образованию Энгельсского района, что ее дочь-первоклассница испугалась, что ее не пустят на уроки.

Свидетелями стали родители некоторых детей, они убедили работника пропустить школьников на уроки.

В комитете по образованию Наталии Бирюковой ответили, что между школой №9 и ООО «Кибер-Карта» заключен договор. А вход без пластиковых смарт-карт приводит турникеты в неисправное состояние.

- Все обучающиеся, независимо от наличия или отсутствия у них пластиковых смарт-карт 14 апреля от занятий не отстранялись и домой не возвращались, — рассказали чиновники.

По их словам, школа поговорила с представителями фирмы о недопустимости подобных ситуаций в дальнейшем.

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