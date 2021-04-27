Более 30% юрлиц и ИП Балаковского района уклоняются от договора с Саратовским регоператором

В Балаковском районе Саратовской области более 30% юрлиц и индивидуальных предпринимателей сознательно не заключают договор на услугу по обращению с ТКО с Саратовским регоператором АО «Ситиматик». Среди тех, кто продолжает нарушать требования федерального законодательства популярные у местного населения ресторан «Золотая Лоза», ТЦ «Рокот», универсам «Трубопласт» и другие.

Отсутствие договора с Саратовским регоператором свидетельствует о том, что образованные уклонистами отходы транспортируются не на официальный полигон для экологически безопасных обработки и захоронения, а либо забираются нелегальными перевозчиками и складируются в удаленных от города лесополосах, оврагах или полях, либо подбрасываются в контейнеры, установленные для населения, тем самым переполняя и провоцируя свалки вокруг них. И в том, и в другом случае наносится значительный вред окружающей среде и благополучию населения.

Сейчас на территории Балаковского района 368 объектов бизнеса не заключили договор с Саратовским регоператором, несмотря на многочисленные уведомления и разъяснения последствий такой позиции. На всех них уже оформлены акты обследования объектов и готовятся к передаче в суд пакеты документов для принудительного оформления договора и взыскания накопленной задолженности.

- Почти три года Саратовский регоператор работает в регионе. За это время много предпринимателей «сломали копья», пытаясь доказать, что договор с регоператором можно не заключать и продолжать пользоваться перевозчиком, который в неизвестном направлении увозит отходы или подбрасывать свой мусор населению в контейнеры, а то и просто бросать рядом с ними. Люди справедливо жалуются на переполненные контейнеры, но бывает, что это им организует близлежащий магазин или кафе, куда они ходят каждый день. Множество судов уже подтвердили строгую необходимость заключить договор с регоператором. И бизнес наконец должен взять на себя ответственность за собственные отходы и экологическое благополучие окружающей среды, — призвал директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Напомним, с 20 апреля 2021 года филиал АО «Управление отходами» в Саратове в рамках общего ренейминга компании был переименован в Саратовский филиал АО «Ситиматик». Смена названия подчеркивает смену стратегии развития компании: новый подход к оказанию коммунальной услуги, внедрение цифровых технологий и клиентоориентированность.

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