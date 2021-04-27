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Экономика27 апреля 2021 10:32

Саратовская область должна показать рост экономики в два раза выше российского

На Градостроительном совете обсудили возможности региона
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Антон Финогенов выступил на Градостроительном совете Саратовской области

Антон Финогенов выступил на Градостроительном совете Саратовской области

Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Саратовская область должна уже осенью 2021 года получить «самый прогрессивный в стране документ пространственного и экономического планирования». Об этом на заседании Градостроительного совета заявил Антон Финогенов, заместитель генерального директора Фонда ДОМ.РФ.

Также должны быть запущены реальные проекты развития, в которых Саратовская агломерация сможет стать пилотным регионом.

Антон Финогенов отметил, что документы развития агломерации должны уже не просто указывать направления развития, а предусматривать конкретные проекты. Также необходимо разработать нормативную базу.

- Звучит оптимистично и очень амбициозно, но другого выбора просто нет, когда экономика восстанавливается достаточно тяжело. Мы должны в этой ситуации перейти к ускоренному росту на территории Саратовской агломерации. Должен быть темп роста экономики – более чем на 4%, что опережает в два раза российский, и, наверное, средний тем роста по миру, – отметил Антон Финогенов.

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