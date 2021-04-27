Водитель пассажирского автобуса во время движения по саратовской трассе играл в телефоне

Водитель автобуса играет в телефон. Фото с сайта pikabu.ru

Пассажир пожаловался на водителя междугороднего автобуса Камышин — Саратов.

Возмущенный пост опубликован на сайте pikabu.ru, он собрал многочисленные комментарии.

По словам пассажира, во время движения автобус постоянно совершал резкие маневры, выезжал на встречную полосу. Оказалось, что водитель за рулем играл в телефон.

- Я думал, я его убью… Наорал на него, он не ответил, просто отложил телефон, и поехали дальше. По приезде на вокзал он оперативно [цензура] в диспетчерскую, так что «поговорить» с ним не получилось. Автобус от ИП, поэтому на вокзал за разъяснениями обращаться не стал, — написал автор поста.

Он уточнил, что автобус принадлежит перевозчику ИП Кадацкая В. А. Рейс осуществлял ООО «Ной-Камышин».

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