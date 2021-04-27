В Балашове на стройке у жилых домов нашли человеческие останки

В Балашове нашли человеческий череп Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балашове Саратовской области вчера днем, 26 апреля, нашли человеческий череп.

- Останки лежали на территории стройки около одного из домов по улице Титова. Следователи организовали доследственную проверку, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СКР.

Устанавливается личность человека, обстоятельства его смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.