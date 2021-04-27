В Саратовской области выявили еще 131 случай коронавируса

В Саратовской области за сутки выявили 131 случай коронавируса.

Всего на 27 апреля зарегистрировано 58 611 зараженных, из них выздоровели 53 171 человек. За сутки вылечились 127 пациентов.

Из числа заболевших у 40 пациентов выявлена пневмония.

Больше всего новых случаев в Саратове — 52, Энгельсском районе — 18, Балаковском — 12, Балашовском — 10, в Марксовском и Федоровском — по 7.

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