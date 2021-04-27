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Экономика27 апреля 2021 8:44

В Саратовской области будут производить бензин и метан

Топливо планируется продавать на местном рынке
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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В Саратовской области появилось инновационное предприятие по переработке газового конденсата.

Как сообщил на своей странице в Instagram губернатор Валерий Радаев, комплекс открылся в поселке Александровка.

Предприятие займется производством бензина, дизтоплива и метана для продажи в Саратовской области. Объем инвестиций составил 420 млн рублей, будут трудоустроено 25 человек.

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