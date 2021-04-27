В Саратовской области будут производить бензин и метан

В Саратовской области появилось инновационное предприятие по переработке газового конденсата.

Как сообщил на своей странице в Instagram губернатор Валерий Радаев, комплекс открылся в поселке Александровка.

Предприятие займется производством бензина, дизтоплива и метана для продажи в Саратовской области. Объем инвестиций составил 420 млн рублей, будут трудоустроено 25 человек.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.