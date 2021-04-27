Женщина за рулем «Ларгуса» в Дергачах врезалась в «Гранту» и угодила в больницу

ДТП в Дергачах Фото: ГИБДД по Саратовской области

В поселке Дергачи Саратовской области вчера, 26 апреля, случилось ДТП.

- В 11:40 на улице Ленина, 122 40-летняя женщина за рулем «Лады Ларгус» врезалась в «Ладу Гранта», которую вел 64-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области.

Автомобилистку с травмами госпитализировали.

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