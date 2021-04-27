Саратов – в топ-10 самых патриотичных городов России

Саратовцы считают себя патриотами Фото: Екатерина Семенова

Саратов вошел в десятку самых патриотично настроенных городов России.

Итогами исследования поделились в независимом агентстве Zoom Market. Опрос был проведен в апреле 2021 года среди 2 640 жителей 22 городов.

Саратов стал восьмым в рейтинге. Первые три места заняли Махачкала, Волгоград и Челябинск. Наименее патриотичными были сочтены Екатеринбург, Санкт-Петербург и Москва.

Респонденты отвечали на вопросы: Вы гордитесь тем, что являетесь гражданином России? Вас беспокоит будущее и настоящее страны? Вы можете назвать себя патриотом? О оценке экспертов, 81% опрошенных заявили, что гордятся быть гражданами России и 67% - что готовы поступиться личными интересами ради страны.

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