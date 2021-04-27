Опубликован график подвоза воды в дома центра Саратова

Организован подвоз воды для жителей домов в центре Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», воду будут привозить 27 апреля с 10 до 18 часов по восьми адресам.

- 10:00 – 10:30 улица Рамаева, 20;

- 11:00 – 11:30 улица Московская, 32;

- 12:00 – 12:30 улица Радищева, 32;

- 12:30 – 13:00 улица Кузнечная, 11/21;

- 13:00 – 13:30 улица Челюскинцев, 68;

- 16:00 – 17:00 улица Зарубина, 84/90;

- 17:00 – 18:00 улица Зарубина, 51;

- 18:00 – 19:00 улица Кутякова, 41/59.

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